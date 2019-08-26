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 İSTANBUL -  BEYLİKDÜZÜ'NDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN GENCE LÜKS CİP ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli uyruklu bir kişi, iş adamına ait lüks cipin çarpması sonucu öldü.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli uyruklu bir kişi, iş adamına ait lüks cipin çarpması sonucu öldü.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kumcular Yolu Caddesi'nden karşıya geçmek isteyen Suriyeli uyruklu olduğu belirtilen bir kişiye, cip çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi gönderildi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç olay yerinde hayatını kaybetti. İş adamı Süleyman Kozuva'ya ait olduğu öğrenilen aracı kimin sürdüğü yönünde bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken ölen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntüler
-Yerde üzeri örtülü ceset ve önünde 112 Ambulansı
-Kaza yapan araç
-Genel görüntüler

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