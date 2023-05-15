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İSTANBUL BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs İstanbul Beyoğlu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu oy oranları

15.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023 oy oranları merak ediliyor. Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Seçim sonuçları heyecanla beklenirken İstanbul'un ilçelerinde oy oranları ve dağılımları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları nasıl? İşte 14 Mayıs İstanbul Beyoğlu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ile ilgili detaylar...

İSTANBUL BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs İstanbul Beyoğlu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu oy oranları

Beyoğlu seçim sonuçları ve oy oranları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri açılan sandık sayısı doğrultusunda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları merak konusu oldu. Peki, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde seçim sonuçlarında son durum arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Mynet.com Beyoğlu seçim sonuçları canlı takip ekranı...

İSTANBUL BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI 2023

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları, Mynet.com'da yer alan 'seçim 2023 özel' sayfasından canlı olarak takip edilebiliyor.

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçlarına Mynet.com'dan ulaşabilirsiniz.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İSTANBUL 1. BÖLGE

ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SULTANBEYLİ
ŞİLE
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR

İSTANBUL 2. BÖLGE

BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
ESENLER
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
SARIYER
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU

İSTANBUL 3. BÖLGE

ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu istanbul beyoğlu

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