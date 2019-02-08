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İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA BİTİŞİK 3 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısı alev alev yandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısı alev alev yandı.
Kocatepe Mahallesi Duvarcı Adem Sokak'ta bir binanın çatı katında saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte iki binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan çatılara müdahale eden itfaiye yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin çalışması sürüyor

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan binalar
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar

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