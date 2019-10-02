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İSTANBUL- BEYOĞLU'NDA ÇÖKME RİSKİ BULUNAN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:07 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER - Ersan SAN - İstanbul DHA - Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Ali AKSOYER - Ersan SAN - İstanbul DHA - Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı. Çökme riski bulunan bina havadan görüntülendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı. Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullandılıyordu. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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