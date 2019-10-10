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İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA GECEKONDUNUN ÇATISINA ATILAN ÇANTADAN EL YAPIMI PATLAYICI ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:50 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - BEYOĞLU'nda bir gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - BEYOĞLU'nda bir gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı.
Örnektepe Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan gecekondunun çatısındaki sırt çantasını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekiplerine durumu bildirdi. Bomba uzmanı ekip, gecekondunun bahçesine alınan çantada inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantada el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Çantadan ayrıca maske, eldiven ve elbise çıktı. Bomba uzmanının etkisiz hale getirdiği patlayıcı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Çantanın içindekiler
-İncelenmesi
-Polisin görüntüsü
-Çantanın götürülmesi
-Detaylar

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