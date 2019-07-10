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 İSTANBUL- BEYOĞLU'NDA KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN GASPÇI YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Beyoğlu'nda iki gasp yaptığı belirtilen Altan E.

İstanbul DHA
Beyoğlu'nda iki gasp yaptığı belirtilen Altan E. yakalandı
İstiklal Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda geçtiğimiz pazar günü gasp yapan Altan E. çevredekileri bıçakla tehdit ederek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan gaspçı, bir gün sonra da ATM'den para çeken kişiyi gasp etti. 35 yaşındaki gaspçı, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan E. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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-Bıçaklı gaspçının çevredekileri tehdidi

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