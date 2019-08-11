İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA KURBANLIKLARINI SOKAKTA KESTİLER 

Haber - Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA / İstanbul DHA

Beyoğlu'nda bazı vatandaşlar belediyenin bellirlediği kurban kesim yerine gitmek yerine kurbanlıklarını sokak ortasında, bazıları da iş yerlerinin önünde kurbanını kestirdi. Piyalepaşa Bulvarı'nda, Beyoğlu'nun bir başka mahallesinde sokak ve iş yerleri önünde sağlıksız koşullarda kurban kesimleri oldu.

Görüntü Dökümü

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-İş yerinin önünde kurbanlık kesenlerden görüntü

-Kurbanlıklarının kesilmesini bekleyenlerden görüntü

-İki büyük baş hayvanı sokak ortasında kesip soyan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

