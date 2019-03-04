HABER

İSTANBUL - BEYOĞLU'NDAKİ YANGININ ŞÜPHELİSİ KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E.'nin yangın sonrası kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E.'nin yangın sonrası kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E. emniyetteki sorgusu sürüyor. Özkan E. yangının hemen ardından kaçarak Hatay'a gitmişti. Özkan E., 4 arkadaşının öldüğü, 1 arkadaşının yaralandığı yangını çıkardıktan sonra hızlı adımlarla uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
------------
Özkan E'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Adalet Bakanı Gül: Türkiye, kıyamete kadar bağımsız kalacak (2)Adalet Bakanı Gül: Türkiye, kıyamete kadar bağımsız kalacak (2)
"Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek""Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.