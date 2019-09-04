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İstanbul Bilgi Üniversitesi el değiştirdi! İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sahibi kim?

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Bilgi Üniversitesi Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversites'nin el değiştirdiği iddiaları üzerine bazı açıklama yaptı. Yayınlanan bildiride 'Can Ailesi'nin destekçiler arasına katıldığı, mevcut akademik ve idari kadronun ise görevine devam edeceğinin altı çizildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi el değiştirdi! İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sahibi kim?

İstanbul Bilgi Ünverstesi 90 mlyon dolara el değiştrdi.

2010 yılından beri ABD merkezli Laureate International University çatısı altında yer alan Bilgi'nin yeni sahibi Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can oldu. oldu.

Konuyla ilgili İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı adına yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyunun bilgisine;

Bilime ve eğitime destek vermek, üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmek amacıyla, 1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır. Destekçi katılımlarının, gerek vakfımızı gerekse vakfımız tarafından kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni olumlu yönde etkilediğini geçmişimiz bize göstermektedir.

Üniversitemizin mevcut yönetimi ile akademik ve idari kadroları bir değişiklik olmaksızın görevine devam ederken; Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı başta olmak üzere diğer tüm uluslararası iş birlikleri de büyüyerek sürecektir.

Üniversitemiz dün olduğu gibi bugün de eğitim yolculuğuna “Okul için değil, yaşam için öğrenme” ilkesiyle devam etmektedir. Yeni dönemde de öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari kadromuzla birlikte ülkemiz eğitim hayatına sağlayacağımız katkıların artacağına inancımız tamdır.

Saygılarımızla,
Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu

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Can Holding Kemal Can İstanbul Bilgi Üniversitesi

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