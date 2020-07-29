İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden adaylar için önemli uyarı! Tercih döneminde kontenjan ve burs oranlarındaki değişime dikkat

Üniversiteye hazırlanan genç adaylar için bu yıl yapılan YKS sınavı pandemi gereği farklı geçti. Sınav ile ilgili birkaç defa yapılan tarih değişikliği aday öğrencilerde büyük bir tedirginlik yarattı. Sınav sonrası sonuçların açıklanmasıyla tercih dönemi de başladı.

Bu yıl üniversite tercihlerinde, dört yıllık bölümlerin baraj puanının 180’den 170’e çekilmesi öne çıkıyor. Bu durum daha fazla adayın dört yıllık bölümleri tercih edebileceğine işaret ediyor.

Aynı zamanda bu yılki tercih döneminde vakıf üniversitelerinde yüzde 75 indirim oranının kaldırılarak, tam burslu kontenjanların artırılması ve yüzde 50 ile yüzde 25 indirim oranlarından birinin seçilebilmesi dikkat çekiyor.

11 BİN ÖĞRENCİNİN ÖNÜ AÇILDI

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, vakıf üniversiteleri programlarına ilk yüzde 10 dilimde yer alan öğrencilerin tam burslu yerleştiğini fakat bu oranın bu yıl yüzde 15’e çıkarıldığını söyledi.

Bu değişiklikle yaklaşık 11 bini aşkın öğrencinin daha tam burslu eğitim imkanına sahip olacağının altınız çizen Alyu, “Dört yıllık bölüm tercihlerinde baraj puan 180’den 170’e çekildi. Bu durum daha fazla adayın dört yıllık bölümleri seçebileceği anlamına geliyor. Ayrıca vakıf üniversitelerinde geçen yıl bir bölümün hem yüzde 25 hem de yüzde 50 indirimli kontenjanı olabiliyorken bu yıl sadece bir oran seçilebildiği için tüm kontenjan tek bir indirim oranında toplandı. Tüm bu değişiklikler sonucunda adayların dikkat etmesi gereken nokta bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanlarının da değişebileceği olmalı. Adayların tercih listelerini oluştururken belirledikleri üniversiteler ile iletişime geçerek geçen yılın indirim oranı ve kontenjanı hakkında bilgi almaları faydalı olacaktır” dedi.