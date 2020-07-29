HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden adaylar için önemli uyarı! Tercih döneminde kontenjan ve burs oranlarındaki değişime dikkat

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden adaylar için önemli uyarı! Tercih döneminde kontenjan ve burs oranlarındaki değişime dikkat

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

Üniversite adaylarının stres ve kaygı süreci yaşadığı YKS sınavı maratonu yerini tercih dönemine bıraktı. 6-14 Ağustos tarihleri arasındaki tercih dönemi için uzmanlar aday öğrencilere, hayallerindeki üniversiteye karar verirken yapılan değişiklikleri dikkatle takip etmelerini ve öncelikle bölüme karar vermelerini söylüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden adaylar için önemli uyarı! Tercih döneminde kontenjan ve burs oranlarındaki değişime dikkat

Üniversiteye hazırlanan genç adaylar için bu yıl yapılan YKS sınavı pandemi gereği farklı geçti. Sınav ile ilgili birkaç defa yapılan tarih değişikliği aday öğrencilerde büyük bir tedirginlik yarattı. Sınav sonrası sonuçların açıklanmasıyla tercih dönemi de başladı.

Bu yıl üniversite tercihlerinde, dört yıllık bölümlerin baraj puanının 180’den 170’e çekilmesi öne çıkıyor. Bu durum daha fazla adayın dört yıllık bölümleri tercih edebileceğine işaret ediyor.

Aynı zamanda bu yılki tercih döneminde vakıf üniversitelerinde yüzde 75 indirim oranının kaldırılarak, tam burslu kontenjanların artırılması ve yüzde 50 ile yüzde 25 indirim oranlarından birinin seçilebilmesi dikkat çekiyor.

WhatsApp Image 2020-07-29 at 12.25.57

11 BİN ÖĞRENCİNİN ÖNÜ AÇILDI

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, vakıf üniversiteleri programlarına ilk yüzde 10 dilimde yer alan öğrencilerin tam burslu yerleştiğini fakat bu oranın bu yıl yüzde 15’e çıkarıldığını söyledi.

Bu değişiklikle yaklaşık 11 bini aşkın öğrencinin daha tam burslu eğitim imkanına sahip olacağının altınız çizen Alyu, “Dört yıllık bölüm tercihlerinde baraj puan 180’den 170’e çekildi. Bu durum daha fazla adayın dört yıllık bölümleri seçebileceği anlamına geliyor. Ayrıca vakıf üniversitelerinde geçen yıl bir bölümün hem yüzde 25 hem de yüzde 50 indirimli kontenjanı olabiliyorken bu yıl sadece bir oran seçilebildiği için tüm kontenjan tek bir indirim oranında toplandı. Tüm bu değişiklikler sonucunda adayların dikkat etmesi gereken nokta bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanlarının da değişebileceği olmalı. Adayların tercih listelerini oluştururken belirledikleri üniversiteler ile iletişime geçerek geçen yılın indirim oranı ve kontenjanı hakkında bilgi almaları faydalı olacaktır” dedi.

WhatsApp Image 2020-07-29 at 12.25.57 (1)

BÖLÜM İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ, İNDİRİM VE KONTENJAN ÖN PLANDA

Adaylar tercih döneminde öncelikle ne yapmak istediklerini, hangi alanlara ilgi ve yetenekleri olduğunu tespit etmeli.

WhatsApp Image 2020-07-29 at 12.25.55

Bu noktada adayın kişisel farkındalığının ve iç sesine kulak vermesinin önemini belirten Alyu şöyle devam etti:

“Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık gibi tercih edilmesinde başarı sıralaması bulunan bölümler isteniyorsa, adayın kendi başarı sıralamasının bu tercihlere uygun olup olmadığı kontrol edilmeli. Bölümler belirlendikten sonra bu bölümlerin bulunduğu üniversiteler belirlenmeli. Üniversitelerin seçilen bölümlerinde varsa isim değişikliği, indirim oranı ve kontenjan sayısı değişikliklerine dair bilgi alınmalı. Üniversite sıralaması yapılırken tam zamanlı akademik kadro, üniversitenin uluslararası iş birlikleri, öğrencilerine yetenek/yetkinlik gelişimi için sundukları olanaklar, çift ana dal ve yan dal gibi akademik olanakların ne kadar uygulanabilir olduğu ve vakıf üniversitesi tercihlerinde bunlara ek olarak burs ve indirim koşulları araştırılmalı.”

WhatsApp Image 2020-07-29 at 12.25.57 (2)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

İlginizi Çekebilir

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı?

Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı?

Üniversite kontenjanları belli oldu!

Üniversite kontenjanları belli oldu!

AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?

AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açıköğretim öğrencileri dikkat! Milli Eğitim Bakanlığı 'müjde' diyerek duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı 'müjde' diyerek duyurdu

MEB öğretmen ilişik kesme ne zaman ve nasıl yapılır? 2020 İsteğe bağlı öğretmen yer değiştirme şartları!

MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?

Hükümetten kaynaklar Reuters'a konuştu: Okulların açılması için tek şart...

Hükümetten kaynaklar Reuters'a konuştu: Okulların açılması için tek şart...

ÖSYM açıkladı! İşte en güncel üniversite programları ve kontenjanları

ÖSYM açıkladı! İşte en güncel üniversite programları ve kontenjanları

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! 2020 sözleşmeli öğretmenlik sonuçları!

Öğretmen adayları dikkat! Sonuçları açıklandı

2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir? Karşılıksız, geri ödemesiz üniversite bursu veren kurumlar!

2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.