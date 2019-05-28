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İstanbul Bilim Olimpiyatları’nın birincisi Muhammedali Ahmadov oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Toplam 9 bin 352 öğrencini katıldığı İstanbul Bilim Olimpiyatları 2019’un birincisi Muhammedali Ahmadov oldu.

Toplam 9 bin 352 öğrencini katıldığı İstanbul Bilim Olimpiyatları 2019’un birincisi Muhammedali Ahmadov oldu. Ahmadov, dördüncü sınıf matematik kategorisinde 94 tam puan aldı.
Ahmadov’un, 4. sınıf öğrencisi olduğu Pakkan Okulları kurucusu eğitimci Yasemin Pakkan, “İstanbul Bilim Olimpiyatları ilköğretim, ortaöğretim kademelerinde ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin temel bilimlere olan ilgisinin arttırılması hedefiyle düzenleniyor. Öğrencimiz Muhammedali Ahmadov’un göstermiş olduğu bu başarından dolayı çok mutluyuz. Kendisini ve ailesini tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca İstanbul Bilim Olimpiyatları’na değil, uluslararası olarak düzenlenen benzer olimpiyatlar hazırlamak en büyük arzumuz. Bu sayede hem ülke çapında hem uluslararası anlamda öğrencilerimize teşvik ederek onları başarıya hazırlıyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize rakamsal bir sonuç için değil öğrenmek için, çalışmanın önemini kavratmaya özen gösteriyoruz. Katıldıkları etkinlikler ve yarışmalarda elde ettikleri başarılar motivasyonumuzu daha da arttırıyor. Her çocuğumuzun özel olduğuna inancıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Ödüller, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek törenle teslim edilecek.

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