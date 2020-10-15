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İstanbul Bilişim’in iflasına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

İstanbul 1.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi İstanbul Bilişim’in konkordato talebini reddetti. Şirketin iflasına karar verildi.
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca ürünleri teslim edilmeyen vatandaşlar da katıldı.
İstanbul Bilişim’in (Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret LTD.) avukatı, İngiliz menşeili bir firma ile satış konusunda anlaşıldığını belirterek süre kararı verilmesini istediklerini söyledi.
Mahkeme Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret LTD.’nin açtığı konkordato davasının ve kesin süre verilmesi talebinin reddine karar vererek iflasına hükmetti. Mahkeme ayrıca kararın İstanbul Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne de gönderilmesine de karar verdi.
Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi yetkilisi Aydın Ağaoğlu mahkemenin şirketin iflasına karar verdiğini söyleyerek “Hak aramaya gelen bu tüketicileri de gönülden kutluyorum” dedi.
Tüketici başvuru merkezi adına davada avukatlık yapan Yasemin Bal ise “Konkordato gerçekten borcunu ödemek isteyip de alacaklarını tahsil edemediği için ödeyemeyen tüccarlar içindir. Ancak konkordato İstanbul Bilişim için iyi niyetli değil, alacaklıları zarara uğratmak kastıyla, var olup olmadığı belli olmayan bir teminat mektubu yazısıyla maalesef bugün güdeme gelmiştir” şeklinde konuştu.
İstanbul Bilişim’den aldığı telefon nedeniyle mağdur olan Gülsüm Kaynak ise “Ben telefon aldım havale yoluyla. Fakat siparişim gelmedi iptal de edildi ama herhangi bir iadesi yapılmadı. 5 bin 800 TL’lik bir telefondu. Arkadaşımdan borç almıştım. Arkadaşımı da çok zor durumda bıraktım. Olmayan ürünün parasını ödüyorum” dedi.

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