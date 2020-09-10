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İstanbul Bilişim’in konkordato davası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 15:57 | Son Güncelleme

İstanbul Bilişim’in konkordato davasının ilk duruşması görüldü.

İstanbul Bilişim’in konkordato davasının ilk duruşması görüldü. Duruşmanın ardından açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Nurettin Yavuz, bu firmaya 141 milyon 900 bin lira sermaye ekleyeceğini taahhüt etmesine rağmen vatandaşlardan milyonlarca lirayı topladı ve bir kuruş sermaye ilave etmediği gibi hepsini dolandırdı” dedi.
İstanbul Bilişim’in açtığı konkordato davasının ilk duruşması görüldü. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmada alacaklı avukatları ile İstanbul Bilişim’in avukatı hazır bulundu.
Duruşmada söz alan davacı avukatı, toplam mağdur sayısının 15 bin 622 olduğunu belirterek, borçların ödenmek istendiğini belirtti. Davacı avukatının ardından söz alan alacaklı avukatları ise, konkordato talebinin reddedilmesini talep etti.
Mahkeme, geçici komiser heyetinden davacı şirketin şüpheli finansal işlemleri olup olmadığı, alacaklı sayısı ve davacının alacaklıları zarara uğratma amacı ile hareket edip etmediğine ilişkin 3 hafta içerisinde rapor alınmasına karar verdi.
Alacaklarının davaya katılma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

“Ortada kötü niyet var”
Duruşmanın ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Geçtiğimiz yıl Kasım ayından beri ‘efsane Cuma’ diye bilinen indirim dönemlerinden başlayarak bugüne kadar on binlerce insan bu internet sitesi satışı yapan firma tarafından mağdur edildi. Ortada kötü niyet var. Bilerek, isteyerek insanların parasını almak için onları havale göndermeye yönlendirdiler. Çünkü kredi kartı ile ödeme yapsalardı mutlaka bunların geri alınması mümkün olacaktı. Çünkü bankalar bu tür durumlarda müdahil oluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bir kuruş sermaye ilave etmediği gibi hepsini dolandırdı”
Firmanın değişik ödeme sistemleri kullandığını belirten başkan Ağaoğlu, “Şirketi Kasım ayında devralan sahibi Nurettin Yavuz, bu firmaya 141 milyon 900 bin lira sermaye ekleyeceğini taahhüt etmesine rağmen vatandaşlardan milyonlarca lirayı topladı ve bir kuruş sermaye ilave etmediği gibi hepsini dolandırdı. Bu kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara ağır ceza mahkemesine dava açılmıştır” dedi.

“İnsanlar mağdur olmuşlardır”
Kötü niyetin olduğunu söyleyen başkan Ağaoğlu, “Konkordato zırhının arkasına saklanıp, daha 5 yıl vatandaşları oyalayıp, burada şirketin içini boşaltmayı düşünmektedirler. Bu insanlar mağdur olmuşlardır. Şu anda konkordato izni verildiği takdirde bu firma satışa devam edecek ancak tüketici, kanundan kaynaklanan teslimden itibaren 14 günlük cayma hakkını kullandığında parasını iade etmezse tüketicinin yapabileceği hiçbir şey olmayacak. Elinde mahkeme kararı hükmünde hakem heyeti kararı da olan tüketiciler, şimdi olduğu gibi beklemeye geçecekler” diye belirtti.

“Başvurular uzman organize suçlarda yetişmiş bir savcı ekibine teslim edilmelidir”
Konkordato talebinin reddedilmesi gerektiğini ifade eden başkan Ağaoğlu, “Tüm Türkiye çapında, on binlerce dolandırılmış insanın değişik başsavcılıklardaki başvuruları mutlaka İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında, uzman organize suçlarda yetişmiş bir savcı ekibine teslim edilmelidir. Çünkü ülkenin çeşitli yerlerinde açılan soruşturmalar bazen hukuki itilaf zannediliyor. Oysa tek bir savcılık bünyesinde toplanırsa ki Çiftlik Bank da bu yapıldı. İş sür’atle neticeye gidecek, vatandaşları mağdur edenler hak ettikleri cezaya muhatap olacaklardır” şeklinde konuştu.

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