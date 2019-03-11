İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM: ETNİK KİMLİĞİNİZLE GURUR DUYUN

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimlikler sizin fıtratınızdan gelen özelliğinizdir. Bundan dolayı hiçbir zaman aşağılık duygusuna kapılmayın. O kimlik sizin şerefinizdir" dedi.

Binali Yıldırım, Güngören’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmada, terör örgütleriyle, bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyenlerle, kardeşleri birbirine düşürmek isteyenlerin bir kenara konulması gerektiğinin altını çizdi.

Binali Yıldırım, "Onlarla bölge insanlarını karıştırmamamız lazım. Siz PKK'nın Kürtler diye bir derdi olduğunu zannediyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de en büyük baş belası PKK'dır. Bunu biliyoruz. Kalkınmamızı geciktirdiler. Oralara hizmet gitmesini önlediler. Terör olayları dolayısıyla o bölgelerde güvenlik sorunu oluşturdular. Bunlarla işlerin yapılmasını geciktirdiler. Yüksekova Havaalanı 3 yıl gecikti. 99 defa havaalanı şantiyesini bastılar. Makineleri yaktılar. Çalışanları kaçırdılar. Kim zarar gördü bundan? Orada yaşayan vatandaşlarımız zarar gördü. Onların refahını geciktirdiler. 'Efendim işte Türklere ayrımcılık yapılıyor'. Yok böyle bir şey. Bu terör örgütünün propagandasıdır. Bu ülke, millet ve bu devletin geleceği için canla başla çalışan kim olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Bu kadar açık konuşuyorum. Kardeşliğimiz, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyelim." diye söyledi.