 İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM TÜSİAD'DA KONUŞTU 

"BİR SÜRÜ HAKSIZ KAZANÇLAR OLUYOR" İstanbul'daki toplantı öncesi konuşan Binali Yıldırım, "İmarla ilgili son yıllarda hepimizi rahatsız eden gelişmeler var. Normal yapıların arasında bir tane sivri bina çıkmış. Bütün bunların sebebi imar ile ilgili karmaşadır. İmar hakkı olan 8 kuruluş var. Sadece belediyeler imar yapmıyor. Bu da karmaşa doğuruyor. Bu karmaşadan hoşumuza gitmeyen o görüntüler çıkıyor. Benim belediye meclislerinde plan tadilatı dosyaları, ilk gündem maddesi olmayacak. Bu çok önemli bir taahhüt olacak. İmar planları günler aylar içinde birkaç kez değişen birçok mağduriyeti beraberinde getiren şeyler olmamalı. Bir sene önce tarım alanı bir sene sonra eğitim alanına çeviriyorsunuz daha üzerinden geçmeden ticari alana dönüştürüyorsunuz. Orada bir sürü haksız kazançlar oluyor" dedi.

"Normal yapıların arasında bir tane sivri bina çıkmış. Bütün bunların sebebi imar ile ilgili karmaşadır" "Ulaşım konusu benim işim. Türkiye'de hallettim, İstanbul'a sıra geldi"

"TÜRKİYE'DE HALLETTİM, İSTANBUL'A SIRA GELDİ"

"Ulaşım konusu benim işim" diyen Yıldırım, "Türkiye'de hallettim, İstanbul'a sıra geldi. İstanbul'da trafiğin ana sebeplerinden biri toplu ulaşımın yeterince gelişmemiş olması. Devam eden metro çalışmaları bittiğinde, banliyö hattı açıldığında, beş yıl içinde 520 kilometrenin üzerinde raylı sistem olacak. Şu anda raylı sitemin payı yüzde 18. Bunlar bitince yüzde 48,5 olacak. Toplu taşımada ciddi anlamda iyileşme sağlanmış olacak. İstanbul'un nüfusunun yarısından fazlasına doğrudan hitap edecek raylı sisteme sahip olacak. Evinden çıkıp 750 metre gittiğinde bir metro istasyonuyla karşılaşacak" diye konuştu.

"AKIŞKANLIĞI DEVAM EDEN BİR TRAFİK VADEDİYORUM"

Binali Yıldırım, "Ben akan bir trafik vadediyorum. Yoğun saatlerde durmadan, akışkanlığı devam eden bir trafik vadediyorum. Bu işi dünyada çözen hiçbir büyükşehir yok. Problemin kaynağı ne.. Binde 7'ye, yüzde 20 nüfusu yerleştirip orada saat gibi işler yürüsün diyemeyiz. Ulaşım aktarma istasyonlarının entegre edilmesi, ulaşım sistemlerinin daha çok kullanılması, birçok destekleyici tedbiri de alarak trafik işini halledeceğiz" şeklinde konuştu.

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