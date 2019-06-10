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İSTANBUL - BİNALI YILDIRIM : ÜMİT EDERİM, FAYDALI, VERİMLİ BİR YAYIN OLUR

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız.

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Onur MERİÇ - İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum" dedi.

"ARKADAŞIMIZA DA BAŞARILAR DİLİYORUM"
Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Çatalca'da sürdürdü. Esnaf ziyaretinin ardından Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapacağı canlı yayınla ilgili soru üzerine Yıldırım, "Bir televizyon programında beraber olacağız. İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"UĞUR DÜNDAR TEKLİFİNİ DE KENDİM YAPMIŞTIM"
Yıldırım, "Moderatör o detayları çalışıp bize bilgi verecek. Moderatör de gayet güzel. İsmail Küçükkaya da gayet başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim, bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak 'kim olursa olsun' dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Ama henüz bilemediğimiz bir nedenden dolayı vazgeçti" diye konuştu.

"KEŞKE VAKTİM OLSA ORAYA DA GİDEBİLSEM"
Türk Milli Takımı'na İzlanda'da yapılan muameleye ilişkin bir soru üzerine ise Binali Yıldırım şunları söyledi: "Bizim gençlerin moralini bozmak için modası geçmiş, yöntemler uyguluyorlar. Genellikle eski yıllarda bir takım, bir başka ülkeye giderse, orada canlarını sıkacak, havaalanında girişte morallerini bozmak ve başarısızlığa uğratmak için bekletilirdi. Onların belli ki böyle bir yöntemi uyguladıkları anlaşılıyor. Ama onların yaptığı bu hareket, çocuklarımızı, millilerimizi daha da motive edecek, hırslandıracak ve çok güzel bir başarı, Konya'da elde ettikleri başarıyı, burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli Takımımıza, Şenol Güneş hocaya ve tüm futbolcularımıza başarılar diliyorum. Keşke vaktim olsa oraya da gidebilsem. Gitmeyi çok arzu ediyorum. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim."
31 Mart'ta ilçe ilçe gezildiğini şimdi ise mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirmeyi tercih etmesinin sebebinin sorulması üzerine Binali Yıldırım, "Programları yaparken, İl Seçim Kurulu Merkezleriyle ilçe teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarımız karşılıklı görüşüyorlar. En verimli, en faydalı program ne ise onu belirliyorlar. Biz sadece takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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-Yıldırım'ın açıklamaları
-Detaylar

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