 İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM VE BAKANLAR OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süyelman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bnayla ilgili açıklama yaptı.

Binali Yıldırım, "4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler" dedi.

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-Yıldırım ve bakanların açıklamaları

