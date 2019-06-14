İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM'A UYARLADIĞI ŞARKIYLA İZLENME REKORU KIRIYOR

İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a, Willy William'ın Ego şarkısını uyarlayan Kemal Sağlar izlenme rekoru kırıyor.
Erzurumlu Kemal Sağlar, Binali Yıldırım'a Willy William'ın Ego adlı parçası üzerinden uyarladı. Uyarladığı şarkıyı otomobil sürerken seslendiren Sağlar, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kemal Sağlar'ın klibi sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.
Görüntü Dökümü:
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-Sağlar'ın uyarladığı klip
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