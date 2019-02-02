İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM'DAN RUMELİLER DERNEĞİ'NE ZİYARET

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA), TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Rumeliler Derneği'ni ziyaret etti.
Tuzla Rumeliler Derneği'nin organize ettiği, “Mübadelenin 96. Yılı Anma Günü" ne katılan Binali Yıldırım, öğle saatlerinde Postane Mahallesi'ndeki dernek binasına geldi. Yıldırım'a, Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da eşlik etti. Ziyaret öncesi dernek yönetimi, çevrede bulunanlara mübadelenin yıl dönümü anısına etli pilav, zerde tatlısı ve irmik helvası ikram etti. Yaklaşık yarım saat dernekte kalan Binali Yıldırım çıkışta da esnafla sohbet etti.
Görüntü dökümü
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-Binali Yıldırım'ın ve Mehmet Müezzinoğlu'nun derneğe gelişi
-Binali Yıldırım'ın dernekten çıkışı
-Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla ayaküstü sohbeti
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