İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yeni dönemde hem şehirlerimiz daha güzel olacak hem insanlarımızın beklediği daha insani bir hayat tarzı sunulacak. İstanbul bir dünya markası haline dönecek. Ümit ediyoruz ki bu dönem içerisinde Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi İstanbul’da da birbirleriyle yarışan ve şehirlerin, ilçelerin kimliklerini ortaya çıkaran çok sayıda belediye başkanı arkadaşımız olacak." dedi. Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alibeyköy Lojistik Destek Merkezi Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada millete gönülden bağlı olanların milletin işini çözmek için seferber olacağını söyledi. Türkiye'nin her bakımdan daha ileriye gittiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Türkiye şehircilik açısından da daha ileriye gidecek. Tayyip Erdoğan belediyeciliği sadece Türkiye için değil dünya için markadır, başarılı olmuş bir modeldir. Şimdi bundan sonra şehirlerimizi çok daha ileriye götüreceğiz. Yeşili, parkları bol, millet bahçeleriyle, yatay mimarisiyle, yönetim tarzıyla belediyelerimizi daha ileriye götüreceğiz. Belediyelerimiz ihalelerini yaparken şeffaf şekilde yapılacak ve muhtarlıklardan ilan edilecek. Belediyelerde israfın önüne geçilecek. Yeni dönemde hem şehirlerimiz daha güzel olacak hem insanlarımızın beklediği daha insani bir hayat tarzı sunulacak. İstanbul bir dünya markası haline dönecek. Eyüpsultan tarihi dokusuyla bu anlamda İstanbul’un parlayan yıldızlarından bir tanesi olacak. Ümit ediyoruz ki bu dönem içerisinde Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi İstanbul’da da birbirleriyle yarışan ve şehirlerin, ilçelerin kimliklerini ortaya çıkaran çok sayıda belediye başkanı arkadaşımız olacak."

Kurtulmuş, AK Parti'nin bugüne kadar tüm seçimlerden başarıyla çıktığını dile getirerek, hiçbir seçimin "çantada keklik" olmadığını söyledi. Bölgede büyük güçlerin kanlı bir satranç oyunu oynadığını anlatan Kurtulmuş, "Türkiye çok şükür sahada varlığını sürdürüyor. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti oluşumuna müsaade etmeyeceğini bütün uluslararası platformlarda dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye sorununun çözümü için büyük gayret sarf ediyor. Dün Soçi'de Rusya ve İran'la dördüncü Suriye zirvesi yapıldı. Derdimiz, Suriye parçalanmasın. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşmasın. Türkiye 4 milyon Suriyeliye ensar oldu. Önümüzdeki dönemde en büyük çabalarımızdan birisi Suriye'de güvenli bölgelerin oluşması ve buradaki kardeşlerimizin kendi memleketlerine geri dönmesi. Böylece onlar için daha iyi bir ortam sağlanmış olacak hem de Türkiye'nin üzerindeki bu büyük sorumluluk kısmen azaltılmış olacak." diye konuştu. Kurtulmuş, emperyalistlerin bölgeyi sınırlarla birbirinden ayırdığını, şimdi de insanları bölüp, planlarını gerçekleştirmek istediğini ifade ederek, "İşte Türkiye bunun için güçlü olmak zorundadır. Türkiye hem bölgede oynanan oyunları bozmak hem o oyunlar vasıtasıyla Türkiye’nin bölünüp parçalanmasını önlemek için siyaseten güçlü olmak zorundadır. İşte Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye’nin verdiği siyasi mücadelenin en azından bu döneme ilişkin özeti budur. Oynanan oyunları bozmak ve Türkiye’yi güçlü büyük Türkiye istikametinde yoluna devam ettirmek. Yerel seçimler de millet tarafından bu vizenin alındığı seçimdir." değerlendirmesini yaptı.