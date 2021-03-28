İstanbul Bir Sahne Projesi nedir? İstanbul Bir Sahne Projesine nasıl başvurulur? | Ekrem İmamoğlu açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu proje ile salgın döneminde mesleklerini icra edemeyen müzisyenlere destek olmayı hedefliyor. Bu proje; durma noktasına gelen müzik sektörünü tekrar canlandırmak, müzisyenlere yardımcı olmak ve tüm bunları COVID-19 önlemlerini alarak yapmayı amaçlıyor. İSTANBUL BİR SAHNE PROJESİ NEDİR? 'İstanbul Bir Sahne' yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen çalışanlardan olan müzisyenlere destek projesidir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabında bir video paylaştı ve paylaşımın açıklama kısmına şu notu düştü; "İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. 39 ilçede 100’den fazla noktada

İstanbul Bir Sahne etkinlikleri başlıyor." İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Değerli müzisyenler, salgın döneminde zor günler geçiren müzisyenlerimiz için bir destek projesi ve kampanyası başlatıyoruz. Amacımız bir müddet daha sanatlarını icra edemeyecek durumdaki sanatçılarımıza elimizden geldiğince yardım etmek. Ama bu kampanyayı müzisyenlerimizin kendi sanatlarını icra edecekleri bir projeye dönüştürerek yapıyoruz. İstiyoruz ki hem sanatçılarımız kendi mesleklerini icra etsinler, hem de İstanbul'da iyimser ve olumlu bir hava estirsinler. İstanbullular müzisyenleri sever ve hak ettikleri ilgili gösterirler. Bir süredir virüs yüzünden sahneler sessiz olsa da şimdi bu sessizliğe son verme ve şehri notalarla şenlendirme vaktidir. Bu projeyle bir yandan müzisyenlere destek olacağız, bir yandan da şehrin farklı noktalarını canlı bir müzik sahnesine dönüştüreceğiz. Tabii tüm sağlık önlemlerini belediyemiz olarak biz alacağız. İstanbullular pandemiye rağmen güvenle bir nevi konser keyfi yaşayacak. Hem de sanatçılarımız emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri desteği alacak. Destek ihtiyacı hisseden müzisyenlerimizi davet ediyorum. Sitemize girin ve başvurunuzu mutlaka yapın. Güzel İstanbul'umuzda umudu hep birlikte yeniden yeşertelim"

İSTANBUL BİR SAHNE PROJESİ NASIL BAŞVURULUR? İstanbul Bir Sahne projesiyle; İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 100’den fazla farklı noktayı açık hava sahnesine dönüştürerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşmasını sağlayacak olan İstanbul Bir Sahne projesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlanılması amaçlanıyor... İstanbul Bir Sahne etkinlikleri; şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Projeyle şehrin parkları, durakları, metro platformları, müzeleri, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları, ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüşecek… İSTANBUL BİR SAHNE BAŞVURU FORMU İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı İstanbul Bir Sahne başvuru formuna https://istanbulbirsahne.com/basvuru-formu/ adresinden ulaşabilirsiniz. İSTANBUL BİR SAHNE PROJESİ BAŞVURU KOŞULLARI İstanbul Bir Sahne projesinin son başvuru tarihi 09 Nisan'dır. Başvurular 9 Nisan Cuma günü saat 17:00'de sona erecektir.

İstanbul Bir Sahne projesi başvuru koşulları şu şekilde:Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.