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İstanbul, Bitlis ve Muş'ta okullar tatil mi? 23 Mart İstanbul, Bitlis ve Muş'ta okullar tatil mi edildi?

24.03.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava yurdun belirli bölgelerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Olumsuz hava şartlarına karşı önlemler, gerekli kurumlar tarafından alınıyor. İstanbul, Bitlis ve Muş'ta yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki İstanbul, Bitlis ve Muş'ta okullar tatil mi? 23 Mart İstanbul, Bitlis ve Muş'ta okullar tatil mi edildi?

İstanbul, Bitlis ve Muş'ta okullar tatil mi? 23 Mart İstanbul, Bitlis ve Muş'ta okullar tatil mi edildi?

Kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken valiliklerden açıklama geldi. Bazı iller için peş peşe tatil açıklaması yapıldı. Peki İstanbul, Bitlis ve Muş'ta okullar tatil mi? 23 Mart İstanbul, Bitlis ve Muş'ta okullar tatil mi edildi? İşte merak edilenler...

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde meydana gelen yağış nedeniyle yatılı bölge okulları hariç tüm okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda meydana gelebilecek engeller nedeniyle Bitlis ve Tatvan merkez ile bağlı köy ve beldelerinde, yatılı bölge okulları (YBO) hariç tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 Mart Perşembe il genelinde eğitime ara verildiği, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel ile ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden birinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil olacağıyla alakalı henüz açıklama yapılmadı.


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Bitlis İstanbul Muş
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