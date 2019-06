"İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"

"Bugün burada 82 milyonluk büyük Türkiye ailesinin nüvesi diyebileceğim dostlarımız, kardeşlerimiz var. Bu salon sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin özüdür, özetidir. Bu salon, bizim muhabbetimizin bin yıldır vatanımız olan Anadolu coğrafyasında maziden atiye kurduğumuz kardeşlik köprüsünün en güzel timsalidir. Biz, birlikte Türkiye'yiz. Bu ülkeyi hep birlikte kurduk, Çanakkale'de yedi düveli beraberce durdurduk. Dünyanın en güçlü ordularına Anadolu'yu biz kabristan yaptık. İstiklal Savaşımızı birlikte zafere taşıdık. Türkü'yle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Boşnak'ıyla, Roman'ıyla, Sünni'siyle, Alevi'siyle 82 milyon biz bir aileyiz. Erzurum'u, Kahramanmaraş'ı, Edirne'si, Trabzon'u, Rize'si, Samsun'u, İzmir'i, Diyarbakır'ıyla hepimiz aynı iklimin evlatlarıyız. Biz, tarihi ve medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak bir inancın ortak bir akidenin ortak bir tarihin çocuklarıyız. Asırlardır aynı gökyüzünün altında yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyor, her gün aynı istikamete yöneliyor, birlikte saf tutuyoruz. İstanbul'un semalarını süsleyen ezan-ı Muhammedilerin huzurunu günde 5 kez hep birlikte yüreklerimizde hissediyoruz. Her karış toprağında bir yiğidin uzandığı bu vatana, öyle kuru sözlerle değil, hepimiz, imanla, aşkla, büyük bir tutkuyla bağlıyız. Bayrağımız bellidir, ezanımız bellidir, milletimiz bellidir, inancımız bellidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölünmeyeceğini belirterek, "Birileri Kandil'le beraber yolda yürüyebilir, onlarla beraber adım atabilir ve kalkıp da 'Benim PKK ile işim yok.' diyemiyorsa, burada düşünmemiz lazım. 'DHKP/C ile benim bağlantım yok, onlarla ilişkim yok.' diyemiyorsa, burada soru işaretlerini koyalım. İşte bu pazar, böyle bir sınavla karşı karşıyayız. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağı üzerinde ameliyat yapılmasına göz yummadık, yummayacağız. Şehirlerimiz, bölgelerimiz arasına fitne sokulmasına asla izin vermeyiz. 81 vilayetimizin, 82 milyon vatandaşımızın her biri bizim gözümüzde aynı derecede kıymetlidir, aynı derecede hürmete ve hizmete layıktır. Bizi ayakta tutan, her türlü saldırıya, her türlü operasyona karşı bize direnme gücü veren de işte bu ortak değerlerimize olan bağlılığımızdır." diye konuştu.

- "82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini veriyoruz"

Güçlerini vesayet odaklarından değil, milletin birlik ve beraberliğinden aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: