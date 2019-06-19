İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimse bizi bölemez. Hiç kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil'den talimat almıyoruz, teröristlerden talimat almıyoruz." dedi.

Erdoğan, Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"nda kanaat önderleri ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

Son günlerde gönüllü kuruluşları hedef alan "son derece haksız ve çirkin" bir kampanya yürütüldüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla; fikri, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı, bertaraf etmektir. Bir belediye başkanının sorumluluğu, kimseyi dışlamadan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan herkese yardım etmektir. İnsanımıza hizmet eden hayır çeşmelerini kurutmak, ancak PKK, DEAŞ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin işine yarar. Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır. Bizim geleneğimizin taşıcıyı sütunları tarihte olduğu gibi bugün de millet, memleket sevdalısı vakıflardır, derneklerdir. Bu anlayışla biz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir ayrım yapmadan gönüllü teşekküllerimizin yanında olmaya çalıştık. Hukukun çizdiği sınırlar içerisinde ülkemizin ve milletimizin hayrına olan faaliyetlerinde bu kuruluşlarımıza hep destek olduk. Milletin bize verdiği imkanları, yine milletimizin faydasına olan işlerde, şehrimize ve insanımıza katkı sunacak projelerde kullanmaya özellikle gayret ettik. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz."