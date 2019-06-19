İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz." dedi.

"İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması"nda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanındaki ifadelerine değinen Erdoğan, "Bu milletin valisine, it diyen bir insandan siyasetçi olmaz. Bunu böyle biliniz." ifadelerini kullandı.

"Ardından da 'Ben it demedim, basitleşme dedim'... Sen kimi aldatacaksın? Sen bu milleti enayi mi zannediyorsun?" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Görsel medya bunu tespit etmiş, yazılı medya bunu tespit etmiş ve valimiz, feraset sahibi ve bana şunu söyledi, 'Başkanım, bu seçim arefesinde davayı açarsam doğru olur mu diye düşünüyorum' dedi. Ben de kendisine 'Sabırlı ol, seçimden sonra davanı aç.' Çünkü bu milletin valisine 'it' diyecek olan, bu milletin evladı olamaz. Bu devletin valisi ne demek biliyor musun? Cumhurbaşkanının o ildeki temsilcisi demektir. Onu da geç bir tarafa, işte bakın, geçen akşam tüm televizyonlarda yayına giren olayda da enteresan iki üç gün önce de o moderatör denilen zat çekiyor bu kişiyi, ona bütün neler sorulacağını, ne yapılacağını, bunların bilgilerini veriyor ve böylece bir televizyon programına çıkılıyor. Sayın Yıldırım'a böyle bir bilgi verilmiyor. Bu şahsa veriliyor ve bunu da inkar ediyor ama ne oldu yerin kulağı var, unutma. Marmara Oteli'nde hangi odada nasıl bir araya geldiler, kaç dakika görüştüler hepsinin tespiti şu anda elimizde. Bu ahlaki değildir, bu gayri ahlakidir. Bu ahlaksızlıktır. Böyle bir şey olamaz. Siyasi rekabeti ahlaksızlık üzerine istifleyenler er veya geç inşallah pazar günü milletimin ferasetiyle kaybedeceklerdir."