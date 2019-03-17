HABER

"İstanbul bizimdir, bizim kalacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Herkesin gözü İstanbul'da. Tam da bugünlerde İstanbul'daki millet ve devlet varlığımızın birileri tarafından tehdit edilmeye başlandığı bir zamanda bir Başbakanın İstanbul için aday olması aynı zamanda dünyaya verdiğimiz en büyük siyasi mesajdır. İstanbul bizimdir, bizim kalacaktır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, herkesin gözünün İstanbul’da olduğunu belirterek, "Tam da bugünlerde İstanbul'daki millet ve devlet varlığımızın birileri tarafından tehdit edilmeye başlandığı bir zamanda bir Başbakanın İstanbul için aday olması aynı zamanda dünyaya verdiğimiz en büyük siyasi mesajdır. İstanbul, bizimdir, bizim kalacaktır." dedi.

Çelik, Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen "Sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve kanaat önderleri buluşmasına" katıldı. Burada konuşan Çelik, Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde kendisinin de bakanlık yaparak birlikte çalışma fırsatı bulduğunu hatırlattı.

Yıldırım'ın, Başbakanlık koltuğuna oturduktan bir süre sonra bir siyasetçinin karşı karşıya kalabileceği en büyük imtihanlardan birisiyle karşılaştığını anlatan Çelik, "Biliyorsunuz o dönemde bir darbe girişimi söz konusu oldu. Darbecilere karşı, milletimizi uyararak 'Bu bir askeri kalkışmadır' dedikten sonra, darbecilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer yerleri bombalamak için uçaklarını kaldırdıkları yerlerin bombalama emrini verdi. Böyle bir cesaretle darbeye karşı mücadele etti. O anlarda nasıl bir cesaret ve dirayetle memleketin hukukunu koruduğunu gördük." diye konuştu.

- "En büyük siyasi mesajdır"

Başbakanlık yapmış bir insanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Yeni Zelanda'daki canice saldırıyı gerçekleştiren caninin yayımladığı 'manifestonun' maddelerinden biri de 'Türkler, İstanbul'un batısını terk etsin. Türkler, sadece İstanbul'un doğusunda Bursa'ya doğru otursunlar. Ayasofya'nın ve diğer camilerin minarelerini yıkacağız' gibi ifade var. Bu, 1875 yılında İtalyan Askeri Lider Garibaldi'nin Balkan halklarına yazdığı mektupta geçen bir ifade. İstanbul, bize düşmanlık edenler için böylesine bir sembol. İşte bunun için bizim için de bunun İstanbul dünyanın başkenti olabilecek bir semboldür. Herkesin gözü İstanbul'da. Tam da bugünlerde İstanbul'daki millet ve devlet varlığımızın birileri tarafından tehdit edilmeye başlandığı bir zamanda bir Başbakanın İstanbul için aday olması aynı zamanda dünyaya verdiğimiz en büyük siyasi mesajdır. İstanbul, bizimdir, bizim kalacaktır, bizim olmaya devam edecektir."

- "Binali Bey Başkan, işlem tamam"

Bu siyasi mesajın yanı sıra, müthiş bir projecinin İstanbul halkına hizmet edeceğinin atını çizen Çelik, Binali Yıldırım ile İstanbul'da radikal dönüşümlerin hayata geçirileceğini, özellikle kadın, çocuk ve gençleri ilgilendiren pek çok projenin bulunduğunu belirti.

Geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında bulunmuş Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbullar tarafından Cumhurbaşkanı makamına getirildiği, şimdi de Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ın İstanbul'a başkan seçileceğine olan inancının tam olduğunu dile getiren Ömer Çelik, "Sayın Başbakanımızın İstanbul'un sorunlarını çözmesiyle ilgili şifre şudur: Binali Bey Başkan, işlem tamam! Bu, İstanbul için güzel günlerin başlangıcı demektir. Göz bebeğimiz İstanbul için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

PARTNER Gören photoshop sanıyor ama... Gören photoshop sanıyor ama...
Bahçeli: Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızdaBahçeli: Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızda
Hatay ile Afrin arasında açılan sınır kapısına Zeytin Dalı adı verildiHatay ile Afrin arasında açılan sınır kapısına Zeytin Dalı adı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü beyoğlu Eski bakan istanbul Ömer Çelik seçim çalışmaları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Canlı yayında duyurdu: 8 bin personel alınacak

Canlı yayında duyurdu: 8 bin personel alınacak

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.