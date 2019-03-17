İSTANBUL (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, herkesin gözünün İstanbul’da olduğunu belirterek, "Tam da bugünlerde İstanbul'daki millet ve devlet varlığımızın birileri tarafından tehdit edilmeye başlandığı bir zamanda bir Başbakanın İstanbul için aday olması aynı zamanda dünyaya verdiğimiz en büyük siyasi mesajdır. İstanbul, bizimdir, bizim kalacaktır." dedi.

Çelik, Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen "Sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve kanaat önderleri buluşmasına" katıldı. Burada konuşan Çelik, Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde kendisinin de bakanlık yaparak birlikte çalışma fırsatı bulduğunu hatırlattı.

Yıldırım'ın, Başbakanlık koltuğuna oturduktan bir süre sonra bir siyasetçinin karşı karşıya kalabileceği en büyük imtihanlardan birisiyle karşılaştığını anlatan Çelik, "Biliyorsunuz o dönemde bir darbe girişimi söz konusu oldu. Darbecilere karşı, milletimizi uyararak 'Bu bir askeri kalkışmadır' dedikten sonra, darbecilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer yerleri bombalamak için uçaklarını kaldırdıkları yerlerin bombalama emrini verdi. Böyle bir cesaretle darbeye karşı mücadele etti. O anlarda nasıl bir cesaret ve dirayetle memleketin hukukunu koruduğunu gördük." diye konuştu.