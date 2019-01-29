 İSTANBUL - BM RAPORTÖRÜ CALLAMARD, BAŞSAVCI FİDAN'LA GÖRÜŞMEK ÜZERE ADLİYEDE (1)

Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ - Serpil KIRKESER - İstanbul DHA

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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