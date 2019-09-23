"BM çatısı altında adalet, fırsat eşitliği, insani yardımlar, yerel yönetimler ve şehirleşme gibi başlıklarda gençlik alanında çalışmalar yürütecek bir yapının eksikliğini hissettik. Bu bağlamda, BM çatısı altında küresel bir gençlik organizasyonunun vücuda getirilmesiyle ilgili girişimlere 2014'te başladık.

Çalışmalarına 2014'te başlanan BM Gençlik Merkezi'nin en geç 2022'de açılmasının planlandığını ifade eden Ağırbaş, "Projeyle İstanbul, BM'nin gençlik üssü haline gelecek. Bu proje, Türk gençliğinin dünyaya armağanıdır." dedi.

BM Gençlik Merkeziyle ilgili çalışmaları yürüten ve BM 74. Genel Kurulu açılışı için New York'ta bulunan Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi ve BM Dünya Gençlik Meclisleri Birliği Başkanı Samed Ağırbaş, proje hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Aynı zamanda bu organizasyonun gelecekte BM'nin gençlik teşkilatına dönüşebilecek bir yapı olması gerektiğiyle ilgili girişimlerimiz sonuç verdi ve bugün başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere BM Genel Kurul Başkanı ve çeşitli uluslararası liderler projeye destek veriyor."

Projenin, BM'nin gençlik örgütünün temellerini oluşturmasını amaçladıklarını vurgulayan Ağırbaş, proje merkezinin İstanbul olmasının da dünyanın dört bir yanından gelecek gençlere Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı sağlayacağını ve Türkiye'ye büyük prestij kazandıracağını dile getirdi.

- "Farklı ülkelerden gençler, farklı projelerde görev alacak"

Ağırbaş, Gençlik Merkezi'nin BM'nin "mükemmeliyet merkezi" yaklaşımı ve uygulamasına uygun tasarlandığı bilgisini paylaşarak, "33 bin metrekarelik alana kurulu olacak bu dev yapı, İstanbul'u uluslararası gençlik çalışmalarının merkezi haline getirecek." dedi.

Genç bir mimar olarak proje üzerinde uzun zamandır çalıştığını anlatan Ağırbaş, şöyle devam etti: