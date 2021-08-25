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  4. İstanbul Boğaz’ında bir ilk! Motokros efsanesi Boğaz'ı su üstünde 1,5 dakikada geçti

İstanbul Boğaz’ında bir ilk! Motokros efsanesi Boğaz'ı su üstünde 1,5 dakikada geçti

25.08.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi tasarladığı özel motosikletiyle su üzerinde gidebilen tek isim dünyaca ünlü motokros efsanesi Robbie Maddison, İstanbul Boğazı'nı su üstünde motosikletiyle geçti. Maddison, Ortaköy’den Beylerbeyi’ne 1,5 dakikada ulaştı. Maddison, "Bu benim bir hayalimdi. Buradaki su derin ve tehlikeli bir su olduğu için çılgın bir deneyim oldu” dedi.

Serbest stil motokros sürücüsü Robbie Maddison, Algida Big Bold’un reklam çekimleri için İstanbul'a gelmişti. Reklam filmi için nefes kesen bir performansa imza atan Maddison, yine İstanbul Boğazı'nı su üzerinde motosikletiyle geçerek Boğaz'ın mavi sularında görsel şölen oluşturdu. Akıntıya meydan okuyarak Avrupa'dan Asya'ya 1,5 dakika gibi kısa sürede geçen efsanevi isim, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. İstanbul Boğaz'ı, Maddison'ın performansı için deniz trafiğine kapatıldı. Efsanevi ismin özel motosikleti için tamamen geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak tasarlanan özel iki rampa, Ortaköy Meydanı ve Beylerbeyi Parkı'nda kuruldu. Maddison, Algida Big Bold dondurmasını erimeden karşı kıtaya ulaştırdı. Performans, gidiş dönüş toplam 3 dakika sürdü.

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"ÇILGIN BİR DENEYİM OLDU"

Sergilediği performanstan son derece mutlu olduğunu ve hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Maddison, “Son derece mutluyum. Big Bold’a bana bu fırsatı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bu benim bir hayalimdi. Buradaki su derin ve tehlikeli bir su olduğu için çılgın bir deneyim oldu” dedi.

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"NAZAR BONCUĞUNUN ETKİSİNE İNANIYORUM"

Üzerinde nazar boncuğu ile konuşan Maddison, “Nazar boncuğunun etkisine kesinlikle inanıyorum. Burada bir James Bond filminde dublorlük yaptım. Nazar boncuğunu o zaman da kullanıyordum. Evimde de nazar boncuklarım var. İstanbul’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri sörf yaptığını belirten Maddison, motosikletiyle ilgili olarak, “Ağabeyimden de ilham aldım ve bunu geliştirdim. Bunun üzerinde de uzmanlar tarafından belirli değişiklikler yapıldı. Bu sayede bugün onunla bir kıtadan diğerine geçtim. Gurur duyuyorum. Algida’ya çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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"BAŞARDIĞIM EN ZORLU GÖREV"

Maddison, “Bu benim şimdiye kadar başardığım en zorlu görev diyebilirim. Bu performans şu anda zorluklarla uğraşan herkese ilham olsun. Ya büyük düşünün, ya hiç düşünmeyin. Birbirinizi sevin ve büyük düşünün demek istiyorum” diye konuştu.

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"ADIM ADIM İLERLERSENİZ SİZİ KORKUTACAK BİR HEDEF OLMAZ

3 çocuğuna her zaman örnek olmak istediğini ifade eden Maddison, “Eğer yolu adımlara bölerseniz ve o adımlara teker teker odaklanırsanız başaramayacağınız, sabırla erişemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Çocuklarıma da adım adım ilerlemelerini söylüyorum. Eğer böyle yaparsanız sizi korkutacak her hangi bir hedef olamaz, çılgınca bile gelse her şeyi başarırsınız” diye konuştu.

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"1 SENE 3 DAKİKA… "

Yaptığı hızdan o an emin olamadığını belirten Maddison, “Hızımdan emin değilim ama sanırım ulaşmam 1,5 dakikayı aldı. Geriye gelmem de 1.5 dakika aldı. Toplam performansım 3 dakika sürdü ancak 1 sene bunun için çalıştığımız için ben 1 sene 3 dakikadır da diyebilirim” dedi.

DHA

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