 İSTANBUL - BOĞAZ'A  ÇAMUR AKTI

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

İstanbul etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Anadolu Hisarı açıkları akan çamurla kahverengi oldu,

Görüntü Dökümü

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-Boğazın bir kısmının çamurla kaplanmasından genel ve yakın detaylar

-Boğazın çamurla kaplanması yakın görüntü

