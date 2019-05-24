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 İSTANBUL - BOĞAZ'A  ÇAMUR AKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

İstanbul etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
İstanbul etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Anadolu Hisarı açıkları akan çamurla kahverengi oldu,

Görüntü Dökümü
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-Boğazın bir kısmının çamurla kaplanmasından genel ve yakın detaylar
-Boğazın çamurla kaplanması yakın görüntü

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