HABER

 İSTANBUL - BOĞAZ'DAN PETROL PLATFORMU GEÇİYOR (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor.
İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçiyor. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den Boğaz'a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi durduruldu. Platform saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti.
'GSP Saturn'un Şubat ayında Boğaz'da Karadeniz'e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü:
-------------
-Geminin geçişinden görüntü
-FSM'nin altından geçişi

DHA FEED

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçtiDev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti
Soylu'dan dikkat çeken sözler: Asla silahın gücüne kapılmayın!Soylu'dan dikkat çeken sözler: Asla silahın gücüne kapılmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MÜSİAD açıkladı: Piyango ve şans oyunlarında 'Milli' ibaresi kullanılmamalı

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Süleyman Soylu'dan yeni mezun özel harekat polislerine: Silahın gücüne asla kapılmayın

Soylu'dan dikkat çeken sözler: Asla silahın gücüne kapılmayın!

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.