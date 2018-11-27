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İSTANBUL BOĞAZI 3 SAAT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 21:43 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı, orkoz nedeniyle yaklaşık 3 saat boyunca  gemi geçişlerine kapatıldı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Boğazı, orkoz nedeniyle yaklaşık 3 saat boyunca gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz trafiği, saat 21.30'dan itibaren normale döndü. Bu süre boyunca vapur ve tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.
Özellikle İstanbul Boğazı'nda görülen, doğal olarak, kuzeyden güneye doğru olan akıntının, lodos nedeniyle güneyden kuzeye doğru yönelmesi sonucu oluşan akıntı olarak bilinen orkoz, gemi trafiğinin durmasına neden oldu. Orkoz nedeniyle, Boğaz, akşam saatlerinden itibaren büyük gemi ve tankerlerin geçişine kapatıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan Boğaz trafiği, saat 21.30'dan itibaren normale döndü.
Bu süre boyunca vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

Görüntü Dökümü
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-İstanbul Boğazından detay görüntü
-Boğazda bekleyen teknelerden detay görüntü
-Teknelerin dalga nedeniyle sallanması
-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden detay görüntü
-Boğazdan genel ve yakın detaylar

16 kameralı telefon geliyor! İlk adım atıldı...16 kameralı telefon geliyor! İlk adım atıldı...
İstanbul boğazı gemi trafiğine kapatıldıİstanbul boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldıİstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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