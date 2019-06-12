Mynet Trend

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerinin, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boğaz'ın güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Beşiktaş-Adalar,Kabataş - Eminönü - Adalar, Bostancı- Karaköy, Üsküdar - Eminönü, Kadıköy - Beşiktaş, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır" denildi.

Kaynak: AA/DHA

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısıTürkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı
Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak!Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı gemi trafiği

En Çok Okunan Trend Haberler

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

Bu millet düğün fotoğrafı işini çok yanlış anlamış!

Bu millet düğün fotoğrafı işini çok yanlış anlamış!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram tatilinde 110 bin kişi balıkların göçünü izledi

Yalnızca 9 günde 110 bin kişi onları görmek için geldi!

47 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı

47 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak!

Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak!

Şaşkına çeviren görüntü! İş makineleri bile dokunamıyor!

Şaşkına çeviren görüntü! İş makineleri bile dokunamıyor!

Böyle hırsızlık görülmedi! Göz göre göre ne varsa kamyona yüklediler!

Göz göre göre ne varsa kamyona yüklediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.