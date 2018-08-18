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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

İSTANBUL (AA) - "Black Sea Championship" yat yarışlarının tamamlanmasıyla İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi geçişleri yeniden başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Black Sea Championship" yat yarışmaları nedeniyle saat 10.30'da İstanbul Boğaz, saat 10.30'da çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı.

6 saat süren yarışların ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri 16.30'da tekrardan başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Black Sea Championship gemi istanbul boğazı yat yarışı

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