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İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 21:17 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı, orkoz nedeniyle iki yönlü olarak bir süreliğine gemi geçişlerine kapatıldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Boğazı, orkoz nedeniyle iki yönlü olarak bir süreliğine gemi geçişlerine kapatıldı. Vapur ve tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.
Özellikle İstanbul Boğazı'nda görülen, doğal olarak, kuzeyden güneye doğru olan akıntının, lodos nedeniyle güneyden kuzeye doğru yönelmesi sonucu oluşan akıntı olarak bilinen orkoz, gemi trafiğinin durmasına neden oldu. Orkoz nedeniyle, Boğaz, akşam saatlerinden itibaren çift yönlü olarak bir süreliğine büyük gemi ve tankerlerin geçişine kapatıldı.
Vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken, Boğaz ve çevresinde ilerleyen saatlerde fırtına beklendiği bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-İstanbul Boğazından detay görüntü
-Boğazda bekleyen teknelerden detay görüntü
-Teknelerin dalga nedeniyle sallanması
-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden detay görüntü
-Boğazdan genel ve yakın detaylar

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