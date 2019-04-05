HABER

İstanbul Boğazı "iklim değişikliği" için kararacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) tüm dünyada iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlendiği "Dünya Saati" etkinliği dolayısıyla 6 Nisan Cumartesi akşamı ışıklar bir saatliğine kapatılacak - WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli: - "Doğa kaybını tersine çevirmek ancak birlikte mümkün, bundan dolayı cumartesi akşamı yapılacak Dünya Saati etkinliğinde 20.30-21.30 saatleri arasında herkesi ışıklarını kapatmaya çağırıyoruz" - "Bu yıl Türkiye'de İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı, Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, Efes Antik Kenti gibi pek çok yapının ışıkları kapatılacak" - "Ayrıca www.dunyasaati.org web sitesini ziyaret edenler, karşılarına çıkan sembolik Boğaz Köprüsü'nde seçecekleri bir ışığı kendi adlarına kapatabilecek"

İLKAY GÜDER - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Doğa kaybını tersine çevirmek ancak birlikte mümkün, bundan dolayı cumartesi akşamı yapılacak Dünya Saati etkinliğinde 20.30-21.30 saatleri arasında herkesi ışıklarını kapatmaya çağırıyoruz." dedi.

WWF'nin 2007'den bu yana tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, başta iklim değişikliği olmak üzere, dünyadaki çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla yarın akşam ışıklar bir saatliğine kapatılacak.

AA muhabirine, konuya ilişkin bilgi veren WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Dünya Saati" etkinliğinin, 2007'den beri her yıl yapılan küresel bir eylem olduğunu söyledi.

Pasinli, geçen yıl İstanbul'dan Yeni Zelanda'ya, Paris'ten Paraguay'a, 7 kıta 135 ülkeden 2 milyar insan ve 3 binden fazla kurumun bu etkinliğe katıldığını dile getirdi.

Herkesin doğa için bir saatini ayırması gerektiğinin altını çizen Pasinli, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için tüm dünyada cumartesi günü ışıkların kapatılmasının önemine işaret etti.

- "İstanbul Boğazı'ndaki köprüler de ışıklarını kapatacak"

Pasinli, katılımın her geçen yıl katlanarak arttığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etkinliğin bu yılki teması 'Doğa ve İnsan için Yeni Bir Başlangıç.' Bu yıl Türkiye'de Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, Efes Antik Kenti, İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra Bilgi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da ışıklarını kapatacak.

Ayrıca Başakşehir Futbol Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü de ışıkları kapatarak etkinliğe destek verecek. Dünya Saati etkinliği, www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yapılarak, çeşitli grup faaliyetleriyle desteklenebilecek."

- "Herkesi ışıklarını kapatmaya çağırıyoruz"

Aslı Pasinli, Dünya Saati etkinliğine katılmak isteyenlerin "www.dunyasaati.org" adresine girerek, haritada işaretleyebileceklerini anlattı.

"Bu yıl ayrıca 'www.dunyasaati.org sitesini ziyaret edenler, karşılarına çıkan sembolik Boğaz Köprüsü'nde seçecekleri bir ışığı kendi adlarına kapatabilecekler." diyen Pasinli, cumartesi akşamı İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin ışıklarının gerçekten kapatılacağını yineledi.

Pasinli, "Bu yılki Dünya Saati'nde doğa-insan ilişkisinde yeni bir başlangıç yapmak için siz de bir saatinizi ayırarak ilk adımı atabilirsiniz." çağrısında bulunarak, "Doğa kaybını tersine çevirmek ancak birlikte mümkün, bundan dolayı cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında herkesi ışıklarını kapatmaya çağırıyoruz." dedi.

- Türkiye İş Bankası 100 binasında ışıklarını kapatacak

Türkiye genelinde cumartesi akşamı bir saatliğine ışıklarını kapatacak firmalar ve bina sayıları şöyle:

Mantosür 500, Türkiye İş Bankası 100, Uğur Okulları 137, Yapı Kredi 13, Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş 12, Qnb Finansbank A.Ş 10, Borusan Enbw Enerji 10, Tls Lojistik 11, Ck Enerji 100, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve İştirakleri 25.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştüYumurta almaya gitti, foseptiğe düştü
Atatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabulü kutlandıAtatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabulü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinl Dünya Saati istanbul boğazı WWF

En Çok Okunan Haberler

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Günlük burç yorumları 5 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.