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İstanbul Boğazı kapatıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

TürkAkım'ında boru döşeme işlemi gerçekleştiren dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" tarafından gerçekleştirildi. 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi, sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğaz'ı gemi geçişlerine kapatıldı. Dünyanın en büyük ve donanımlı inşaat gemisi olan Pioneering Spirit'in geçişine Kıyı Emniyeti'ne bağlı romörkörler eşlik etti. Geçişin ardından Boğaz'da trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

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