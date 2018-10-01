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İstanbul Boğazı kızıla boyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:03 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da gün batımı, benzerine az rastlanan görsel bir şölene dönüştü.

İstanbul Boğazı kızıla boyandı

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da gün batımı, benzerine az rastlanan görsel bir şölene dönüştü. Süleymaniye Tepesi'nden batan güneş, İstanbul semalarını ve Boğaz'ı kızıla boyadı.
İstanbul'da akşam saatlerinde Boğaz'da benzerine az rastlanan türden bir manzara oluştu. Görsel bir şölene dönüşen gün batımı, iki kıtayı ayıran İstanbul Boğazı'nı ve gökyüzündeki bulutları boydan boya kızıla boyadı. Eminönü, Mercan Mahallesi'nde bulunan Tarihi Sağır (Sagir) Han'ın çatısından kaydedilen görüntüler, birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul'un eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul Boğazı kızıla boyandıİstanbul Boğazı kızıla boyandı

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