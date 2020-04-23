'İstanbul Boğazı'nda 3 tür yunus görme olasılığınız var'

En fazla 150 santimetre uzunluğunda, insanların pek görmediği küçük bir yunus türü olan muturun, İstanbul Boğazı'nda yaşasalar da görülmelerinin zor olduğunu anlatan Tonay, açık deniz yunusu olan tırtakların özellikle ilkbahar ve sonbaharda boğazdan geçiş yaparken görüldüğünü, afalina türünün de yıl boyunca İstanbul Boğazı'nda olduğunu dile getirdi.

Tonay, İstanbul Boğazı'nda yunus gözlemlerinin ilkbaharda balık göçüyle arttığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"İlkbaharda balıklar Marmara Denizi'nden Karadeniz'e, yani kuzeye doğru, sonbaharda ise kuzeyden güneye doğru göç ediyor. İlkbahar bu yüzden balık göçüyle birlikte yunusların İstanbul Boğazı'nda en fazla görüldüğü mevsimdir. Son zamanlarda sosyal medyaya yansıyan yunus görüntüleri çok normal görüntülerdir. Bu mevsim zaten İstanbul Boğazı'nda yunusların en fazla görüldüğü zaman. Özellikle İstanbul Boğazı'nın kuzey ve güney ağızları, bu hayvanların doğal beslenme alanlarıdır. Deniz trafiği azaldığı için hayvanları daha fazla görme şansına sahibiz. Çünkü trafik çok yok, hayvanlar daha görünür oldu. Bunun yanında yunuslar kullanım alanlarında daha fazla vakit geçiriyor olabilirler. Karaköy, Haliç'in ağzı, Sarayburnu ve Kadıköy normalde çok fazla vapur trafiğinin olduğu yerler. O alanda yunuslar hep varlardı. Bakmayı bilen gözler onları orada görüyor. Ancak şu an koronavirüs tedbirleri kapsamında pek gemi trafiği olmadığı için normalde kullandıkları bölgeleri daha sık ziyaret ediyor veya hiç görmediğimiz yerlerde görülüyor olabilirler. Tüm dünyada hayvanların bugünlerde yayılım alanlarını genişlettiğini görüyoruz. Bundan dolayı bu görüntülerin hepsi normal ve bu zamanlar yunusların en aktif olduğu zamanlar."