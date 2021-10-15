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İstanbul Boğazı'nda 60 yıl sonra yakalandı: Kılıç balığı

15.10.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı’na lüfer avlamak için açılan balıkçıların ağlarına kılıç balığı takıldı. Sarıyer Büyükdere açıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, 60 yıl sonra Boğaz'da bir kılıç balığı yakalanmış oldu.

44 yıldır balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce balık avlamak için İstanbul Boğazı’na açıldı. 63 yaşındaki Şengül ve arkadaşları Sarıyer Büyükdere açıklarında lüfer avlamak için denize ağlarına bıraktı. Bir süre sonra ağı denizden çıkaran Şaban Şengül ve arkadaşları gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü. Yakalanması en zor olan balık türlerinden olan kılıç balığı, ağa takılmıştı.

60 yıl aradan sonra balıkçıların ağına takılan dev kılıç balığı tekneye çekildi. Şaşkınlığın ardından büyük sevinç yaşayan balıkçılar 50 kilo ağırlığında olan kılıç balığıyla fotoğraf da çekerek o anı unutulmaz kıldı.

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"60 SENEDİR HİÇ GÖRÜLMEDİ"

60 yıldır bu balığı görmediğini söyleyen reis Şaban Şengül, “Biz 1978’den beri gırgır balıkçılığı yapıyoruz. Büyükdere’de lüfer avlamak isterken tesadüfen ağın içinden kılıç balığı çıktı. Biz de önemsemedik. Böyle telaş da yapmadık ama bu zamana kadar böyle balık tutulmadı. Ama herhalde 60 sene falan diyorlar. Ben çocukluğumda hiç hatırlamıyorum kılıç balığını. Ege’de yakaladık, İzmir açıklarında yakaladık kılıç balığını. Vallahi ben gerçeğini söylersem böyle bir balık hiç tutulmadığı için şaşırdık. Arkadaşlara da söyledik ya kılıç balığı ağda geldi falan. Onlar da şaşırdı nasıl olur diye. Demek ki böyle oluyormuş . Kılıç balığını lüferle beraber balıkhaneye gönderdik. Balık halinde tabii mezat oldu. Ege’de var ama burada hemen hemen 60 senedir hiç görülmedi" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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