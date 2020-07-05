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  4. İstanbul Boğazı'nda bir ilk! Drone ile paket servis dönemi başladı

İstanbul Boğazı'nda bir ilk! Drone ile paket servis dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 11:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bir restoran İstanbul Boğazı'nda tur gezisi yapan lüks yatlara drone ile paket servisi yapmaya başladı. Restorandan çıkan siparişler drone ile müşteriye ulaştırılıyor.

İstanbul Boğazı'nda bir ilk! Drone ile paket servis dönemi başladı

Kuruçeşme'de bir restoran İstanbul Boğazı'nda tur gezisi yapan lüks yatlardan gelen talep üzerine motosikletli kurye servisinin mümkün olmaması nedeniyle drone ile paket servisi yapmaya başladı. Böylece restorandan çıkan paketler ikinci bir el değmeden ve yemekler soğumadan hızlıca müşteriye ulaştırılıyor.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA BİR İLK

Restoran işletmecisi Mert Güler "Gelen sipariş üzerine restoranımızdan kaldırdığımız drone ile boğazda tur yapan lüks teknelere paket servisi yapmaya başladık. İstanbul Boğazı'nda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Boğazdaki teknelere motosikletli kurye servisi yapamadığımız için ve müşterilerimizden gelen talepleri geri çevirmemek için paketlerimizi drone ile göndermeyi başardık. Bu sayede daha hijyenik ve daha iyi bir servis sağlıyoruz müşterilerimiz de biz de memnunuz" dedi.

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Sipariş veren bir yatın kaptanı Saffet Köseoğlu "Teknelerimizle boğaz turu yapıyoruz. Misafirlerimizin yemek talepleri oluyor. Biz de bu talebi dışarıdaki bir restorandan sipariş veriyoruz. Yemekler drone ile el değmeden teknemize geliyor. Gelen yemekleri hijyen ortamında ikinci bir el değmeden misafirlerimize servis ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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