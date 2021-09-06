İstanbul Boğazı'nda bulundu! SAS komandoları imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Boğazı’nda balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını Sualtı Savunma Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi” dedi.
İstanbul Boğazı’nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/AMGb5cbfJX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2021
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