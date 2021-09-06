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  4. İstanbul Boğazı'nda bulundu! SAS komandoları imha etti

İstanbul Boğazı'nda bulundu! SAS komandoları imha etti

06.09.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul’da balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayınının Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.

İstanbul Boğazı'nda bulundu! SAS komandoları imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Boğazı’nda balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını Sualtı Savunma Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi” dedi.


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Milli Savunma Bakanlığı
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