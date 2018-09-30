İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel sularının İstanbul Boğazı'na akmasıyla deniz de çamura bulandı.
İstanbul Boğazı'nın çamurlu hali havadan görüntülendi.
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