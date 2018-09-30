HABER

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Beykoz’da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel sularının İstanbul Boğazı'na akmasıyla deniz de çamura bulandı.

İstanbul Boğazı'nın çamurlu hali havadan görüntülendi.

PARTNERTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinlerTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'deÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de
'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar! 'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz istanbul boğazı yağmur

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

Boğaz'ın rengi değişti

Boğaz'ın rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.