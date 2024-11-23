İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Gemi sürüklenmeye başladı, son anda kurtuldu

Olay, öğle saatlerinde Beykoz açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Kıran America’ isimli gemi sürüklenmeye başladı.

SON ANDA KIYIYA VURMAKTAN KURTULDU

Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenen gemi ise gemi kaptanının yaptığı manevra ile son anda kıyıya vurmadan kurtarıldı.

"KURTARDI, KURTARDI"

Kaptan köşkünde yaşananlar cep telefonu ile kayıt altına alındı. İşte o anlar:

+İskele alabanda değil mi?

-İskele alabanda da

-Ortala

+Ortala

+Dümen ortada

-Sancak alabanda

+Sancak alabanda

-Sancak alabanda

+Sancak alabanda

+Sancak alabanda da

-Yolu kesmesinler sakın

+Tamam yolu kesmiyorlar

-Sancak alabanda

+Sancak alabanda da

Videoyu çeken şahıs: Dokunmadı ama... Nasıl geçti...

(Geminin çarpmasından kurtulduğunu görünce: Tamam, tamam...)

+Sancak alabanda da

-Tamam aniden gelme, yavaş yavaş gel

(Arkadan duyulan konuşmalarda 'Kurtardı, kurtardı...' sesleri duyuluyor.)