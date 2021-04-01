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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

01.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda 'River Elbe' adlı yük gemisi arıza yaptı. Makine arızası yapan gemiye ekipler müdahale ediyor.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

İstanbul Boğazı'nda 'River Elbe' adlı yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi Boğaz'da demirledi. Geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 5 botu ile müdahale ediliyor. Ayrıca Makine arızası yapan gemiye kılavuz kaptan çıkartıldığı öğrenildi.

Valilikten de olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü'nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir" denildi.

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(DHA)

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