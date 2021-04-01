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  4. İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu

01.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda 'River Elbe' adlı yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi Boğaz'da demirledi. Öte yandan kuru yük gemisinin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Panama bayraklı 'River Elbe' adlı kuru yük gemisi Rusya'dan yükünü aldıktan sonra İngiltere'ye gitmek için İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Saat 10.45 sıralarında Yeniköy açıklarına gelen 90 metre uzunluğundaki gemi makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Kuru yük gemisi kıyıya 1 metre kala durabildi. Geminin sürüklenmesi ve kıyıya çok yakın bir noktada durması vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep etti. Kıyı emniyeti kurtarma 8 ve acil müdahale botu sürüklenen gemiye yönlendirildi. Kurtarma römorkörü gemiyi bulunduğu yerden kurtardı. Kılavuz kaptan nezaretinde gemi Ahırkapı açıklarına götürüldü. Geminin sürüklendiğini gören Mehmet Aykaş, "Arkadaşlar ile sahilde oturuyorduk. Gemi kıyıya doğru gelmeye başladı. Gemi Allah'tan 1 metre kala durdu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Gemideki arkadaşlara geçmiş olsun" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

DSADASDA

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir."

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 90 metrelik kuru yük gemisi için kurtarma römorkörlerin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği aktarılarak, kılavuz kaptanın gemiye çıkarıldığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

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Rusya'dan İngiltere'ye giden geminin Ahırkapı'ya demirletileceği, çalışmada Kurtarma-8 römorkörü ve Kıyı Emniyeti-5 hızlı tahlisiye botunun görev aldığı öğrenildi.

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(AA-DHA)

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