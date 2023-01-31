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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

31.01.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA

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