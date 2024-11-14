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  4. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü askıya alındı!

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü askıya alındı!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.11.2024 08:44
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İstanbul Boğazı gemi trafiği, 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü askıya alındı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği saat 06:50 itibariyle 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul boğaz gemi trafiği
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