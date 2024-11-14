İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü askıya alındı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği saat 06:50 itibariyle 'Transocean Barents' isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
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