İstanbul Boğazı'nda gündem olan kaçak inşaatla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama: İnşaatı durdurmak sureti ile müdahale ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi Adıyaman'da açıklamalar yaptı. Kurum, İstanbul Boğazı'nda yer alan Üsküdar Vaniköy'deki kaçak inşaat ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

"MÜDAHALE ETTİK"

Kurum, "İstanbul Boğazı, sadece orada oturanların değil hepimizin ortak meselesidir, oradaki tarihi yapıların korunması adına biz de gözümüz gibi bakıyoruz bakmaya devam edeceğiz. Üsküdar’da Vaniköy’de maalesef buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşma ile karşı karşıya kaldık. İBB sorumluluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İBB’yi yazılı ve sözlü uyarmak sureti ile hem de inşaatı durdurmak sureti ile müdahale ettik." dedi.

"BURADA KAÇAK BİR YAPIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Kaçak bir yapıya müsaade etmeyeceklerini belirten Kurum, "Gerekli hukuki süreç savcılığımıza suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. Kaçak yapının yıkımına ilişkin de ilgili Büyükşehir Belediyesine de bildirim yapılmıştır. Burada herhangi bir kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bizlere emanet, bu emanete sahip çıkacağız. Gelecek nesillere de ne güzel haliyle de aktarmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

İBB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Boğaz öngörüm alanı içinde yer alan kaçak inşaatla ilgili, İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır." denildi.

"16 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ YAPI TATİL TUTANAĞI DÜZENLENDİ"

"Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir.

Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir."

EKİPLER İNŞAAT ALANINA GİTTİ

Vaniköy’deki inşaat alanına gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, şantiyeye alınmadı. Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yolun açılması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı. Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek incelemelerine başladı.



BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Boğazdaki kaçak villa inşaatına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi. Bakan Tunç, inşaatla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bir açıklama yapan Tunç, "İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." dedi.