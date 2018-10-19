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İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

Maltepe Sahili'nde kameralara takılan bir denizaltı ve iki savaş gemisi vatandaşları meraklandırdı. Havadan da görüntülenen denizaltı ve savaş gemilerini gören vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi.

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Maltepe Sahili'nde yürüyüşe çıkan vatandaşlar öğle saatlerinde ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Maltepe Sahili açıklarında Türk donanmasına ait bir denizaltı ve iki savaş gemisi bir süre bekledi.

Bu sırada denizaltındaki personelin de dışarı çıkarak etrafı kontrol ettiği görüldü. Bu anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerdi iki savaş gemisi ve bir denizaltının bir süre beklediği görülürken, bu sırada denizaltındaki personelin de etrafı kontrol ettiği görüldü. (DHA)

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istanbul boğazı Savaş Gemisi denizaltı

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