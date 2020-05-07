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İstanbul Boğazı'nda intihar! İskeleden atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2020 19:00 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iskeleden Boğaz'a atlayarak intihar etti.

İstanbul Boğazı'nda intihar! İskeleden atladı

Olay, Kabataş İskelesi'nde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turnikelerden geçerek iskeleye gelen yabancı uyruklu bir kişi, suya atladı. İstanbul Boğazı'nın suları yüzeyinde kalan 20-25 yaşlarındaki kişi, kendini batırmak için bir süre çabaladıktan sonra gözden kayboldu.

CESET İSKELEYE ÇIKARILDI

İskele çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenliğe bağlı balık adamlar, suya atlayan kişinin son görüldüğü yere daldı. Su altında yapılan kısa süreli aramanın ardından ulaşılan ceset iskeleye çıkarıldı.

Üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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